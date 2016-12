00:56 - Una brasiliana di 20 anni è stata soccorsa dopo essere stata trovata svenuta all'interno dei bagni dello Scottish pub, in centro a Roma, nei pressi della Prefettura. La ragazza è stata trasportata in codice rosso dal 118 di Roma in ospedale, probabilmente perché ha assunto troppo alcol. La polizia interrogherà la giovane al suo risveglio per verificare eventuali ipotesi di aggressione, che al momento sembrano escluse.