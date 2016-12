5 aprile 2014 Roma, ganasce alla Ferrari in divieto

Il capo dei vigili twitta le foto in diretta Raffaele Clemente ha raccontato "live" l'intervento punitivo nei confronti di un automobilista indisciplinato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:10 - Prima la multa, tra gli applausi dei passanti. Poi il fallito tentativo di rimozione e l'applicazione delle ganasce. Infine, il lieto fine con il pagamento della sanzione. Il comandante dei vigili di Roma, Raffaele Clemente, ha regalato ai suoi follower di Twitter la diretta fotografica dell'intervento avvenuto in via del Corso, a Roma, dove una Ferrari era stata parcheggiata in divieto di sosta.