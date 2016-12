00:07 - Un automobilista di circa 40 anni è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola durante una lite scoppiata per motivi di viabilità a Roma, in via Aurelia. A sparare è stato un altro automobilista che era a bordo con altre persone e dopo l'aggressione è scappato. La vittima è stata ferita di striscio al ginocchio e non è in gravi condizioni.