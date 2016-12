Roma, frusta con cavo telefono la moglie che lo ha denunciato

14:47 - La moglie lo denuncia alla polizia per maltrattamenti in famiglia. Lui viene convocato in commissariato e, dopo esser tornato a casa, prima picchia la moglie, incinta di quattro settimane, con calci e pugni, poi la frusta con un cavo del telefono. L'uomo, un tunisino di 29 anni, è stato arrestato. La moglie, romena di 23 anni, è finita in ospedale. La donna aveva solo da poco trovato il coraggio di ribellarsi al marito denunciando i continui soprusi.

