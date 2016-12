00:53 - Un grosso incendio è divampato a Roma in un deposito di olio combustibile di via Amaseno. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, si sono verificate diverse esplosioni all'interno del capannone e ci sono fiamme alte. Al lavoro 14 squadre dei pompieri per un totale di 40 uomini. Al momento non si segnalano feriti.