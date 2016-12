09:10 - Roma è pronta a celebrare i primi vent'anni del Gay Pride con una sfilata che attraverserà il centro della Capitale tra colori e bandiere arcobaleno. Ad aprire la manifestazione un ospite illustre, il sindaco Ignazio Marino, che lo scorso anno, nel suo primo weekend da primo cittadino, declinò l'invito delle associazioni per "impegni familiari". Sempre a Roma sfileranno gli attivisti di Forza Nuova che hanno indetto la "marcia per la famiglia".

"Non ci devono essere diritti speciali per qualcuno - ha detto il sindaco della Capitale - Il valore che unisce tutti gli esseri umani è l'amore che deve fare premio su qualunque altra cosa". E' la seconda volta che un sindaco prende parte al Pride, da quando Francesco Rutelli partecipò all'edizione inaugurale del 1994. Al fianco di Marino non mancherà il leader di Sel e governatore della Puglia, Nichi Vendola, che proprio in vista della kermesse si è impegnato in prima persona facendosi fotografare con il suo compagno per lo spot a favore dei diritti degli omosessuali.



Controsfilata a favore della famiglia di Forza Nuova - Contemporaneamente al Gay Pride, ma dall'altra parte del Tevere, sfileranno gli attivisti di Forza Nuova che hanno indetto la "marcia per la famiglia" da piazza Mazzini a Castel Sant'Angelo, a due passi dal Vaticano.