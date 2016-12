14:25 - Era sceso lunedì sera dalla cupola di San Pietro, dopo esserci salito per la quarta volta. E Marcello Di Finizio nella notte è stato trattenuto, in stato di fermo, dalla Gendarmeria vaticana, che ha rinchiuso l'imprenditore nella camera di sicurezza. Attualmente la sua posizione è al vaglio della magistratura vaticana, come ha riferito padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede.