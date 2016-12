Roma, ecco come "non" vengono osservate le regole sugli autobus

12:57 - Ci sono regole e qualcuna di loro anche scritta. Gli autisti della capitale, però, sembrano proprio aver dimenticato di leggerle. Proprio come quella di "non parlare al conducente" che, come rivelano queste immagini, al posto che osservarla si fa prendere dai bollenti spiriti durante una corsa. Oltre ad ospitare abusivamente nella cabina una dolce fanciulla in minigonna e stivali, tra una curva e l'altra si concedeva parecchie libertà. Qualche carezza, qualche risata e parecchie effusioni dentro un autobus con passeggeri ignari di tutto. Non è la prima volta che succede, soprattutto a Roma. Per fortuna, ogni tanto, ci pensano telecamere e macchine fotografiche a svelarci le abitudini di questi autisti leggermente distratti.