26 aprile 2014 Roma è pronta per il giorno dei Papi

15:37 - "L'Italia è pronta". Lo ha assicurato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, parlando della canonizzazione dei due papi, Wojtyla e Roncalli. "Per garantire la sicurezza scenderanno in campo 10 mila uomini - ha spiegato -, con la dotazione aggiuntiva di 3.500 uomini delle forze dell'ordine". E' stimata invece a un milione di persone l'affluenza nella Capitale mentre saranno in tutto due miliardi le persone pronte a seguire l'evento nel mondo.