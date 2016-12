Roma, due "forconi" minacciano di darsi fuoco in piazza San Pietro: bloccati

18:47 - Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare i due uomini che minacciavano di darsi fuoco in piazza San Pietro, a Roma. I due, che lunedì avevano partecipato alla protesta dei forconi davanti a Montecitorio, avevano in mano un accendino e una bottiglia piena di benzina e chiedevano asilo politico al Vaticano (l'area in cui si trovavano è extraterritoriale). Ora sono stati presi in consegna dalla polizia.

I due protagonisti della protesta sono stati portati all'ispettorato del Vaticano e presi in consegna dalla forze dell'ordine italiane. Mentre venivano portati via a forza dalla piazza, alcuni sostenitori della protesta hanno inveito contro la polizia.