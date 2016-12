Roma, dal 4/08 Piazza di Spagna diventa totalmente pedonale

14:52 - Dal 4 agosto Piazza di Spagna, a Roma, sarà totalmente pedonale. E in futuro lo saranno anche, seppur solo in parte, via del Babuino e via di Ripetta, mentre si ridurranno le aree di parcheggio. La rivoluzione viabilistica nel cuore della Capitale è stata annunciata dal sindaco, Ignazio Marino. Dopo la parziale chiusura al traffico dei Fori Imperiali, avviata nell'estate 2013, continua così il piano per restituire il centro storico di Roma ai pedoni.

Ad illustrare il progetto, che prevede anche un Tridente Mediceo a misura di pedoni, è stato Marino insieme agli assessori competenti. "E' un piano in linea con la nostra visione di rendere una città sempre più vivibile e dimostrare rispetto per cultura e l'archeologia - ha detto il primo cittadino -, è un obbligo per chi ha l'onore e l'onere di amministrare la città più bella del mondo".