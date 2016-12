23 marzo 2014 Roma corre la sua maratona sotto l'acqua

Ai nastri di partenza c'erano anche il sindaco Marino e il governatore Zingaretti. Agli atleti anche il saluto di Papa Francesco

16:26 - C'erano centomila persone in strada a Roma per correre la Maratona, in una città con decine di strade interdette al traffico e altre chiuse "a soffietto" al passaggio dei partecipanti. La manifestazione si è svolta sotto la pioggia e al nastro di partenza c'erano anche il sindaco Ignazio Marino e il governatore della Regione Nicola Zingaretti. La città si è trasformata in una grande pista da corsa per la tradizionale festa dei runners. Ai partecipanti è arrivato anche il saluto di Papa Francesco che ha definito la gara "un bell'evento sportivo della nostra città". Il percorso ha toccato anche Piazza San Pietro.