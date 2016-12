Roma, caffè corretto al sonnifero per derubare ambulanti: arrestata 48enne

16:05 - Il suo era ormai un modo di agire consolidato. Dopo aver avvicinato i commercianti ambulanti di Roma, li sedava con un potente sonnifero disciolto nel caffè. A quel punto, sottraeva loro senza problemi portafogli e oggetti in oro. La truffatrice è una donna 48enne, senza fissa dimora, fermata dalla polizia nelle campagne di Latina. Nell'operazione sono state anche sequestrate confezioni di medicinali.

La tattica - Le vittime erano quasi sempre di sesso maschile, commercianti della zona sud della Capitale. Lì la donna gli si avvicinava con una scusa, fingendosi una cliente. Dopo una breve conversazione, la truffatrice offriva agli ambulanti del caffè, contenente una dose di sonnifero. I venditori quindi piombavano in uno stato di semi-incoscienza e intontimento generale, prima di addormentarsi. Nel frattempo la donna si muoveva indisturbata, portando via portafogli e oggetti in oro.



L'arresto - Sul caso sono intervenuti gli agenti del commissariato Romanina, che hanno ascoltato le testimonianza dei commercianti rapinati. Le forze dell'ordine, coordinate Domenico Condello, sono riuscite a risalire alla donna, già nota per episodi simili. Nel pomeriggio di domenica la 48enne, senza fissa dimora, è stata quindi fermata dai poliziotti nelle campagne di Cisterna di Latina, in seguito al pedinamento del suo presunto compagno. Nel corso dell'intervento sono state anche sequestrate alcune confezioni di medicinali.