23:45 - Un giovane di 33 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto da un muretto a Castel Sant'Angelo. L'episodio è accaduto in centro storico a Roma, in piazza Pia. Il trentatreenne, che ha fatto un volo di 8 metri, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Gli operatori del 118 hanno stabilizzato il paziente, che aveva vari traumi e non si esclude che possa avere fratture e lesioni interne.