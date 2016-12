Roma, blitz contro movida violenta

01:21 - Operazione della Polizia locale di Roma in seguito agli episodi di "movida violenta" (in particolare motorini e autoveicoli incendiati) avvenuti negli ultimi giorni a Trastevere. Fra gli interventi operati c'è stata la chiusura di un'associazione culturale per irregolarità inerenti la sicurezza. Un minimarket gestito da extracomunitari è stato invece multato per vendita di alcolici oltre l'orario consentito: quasi 7mila euro l'ammenda.