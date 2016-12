Roma, bimba muore travolta da auto

22:23 - Una bambina di 4 anni è morta dopo esser stata investita da un'auto in via della Muratella, alla periferia di Roma. La bimba è sfuggita al controllo dei genitori ed è stata travolta da una Mercedes. L'impatto è stato violentissimo: trasportata con l'elisoccorso all'Aurelia Hospital, è morta poco dopo. Sotto shock il conducente della macchina, un cittadino romeno, che si è fermato per prestare soccorso.

La piccola sarebbe scesa dall'auto dei genitori che avevano appena parcheggiato sotto casa. Pochi attimi e la tragedia: la bimba è stata travolta e scaraventata sull'altro lato della carreggiata. Toccherà agli agenti della polizia locale di Fiumicino ricostruire la dinamica della vicenda.