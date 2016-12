6 luglio 2014 Roma, auto si schianta contro un albero nella notte: morti quattro giovani Le vittime hanno tutte tra i 16 e i 22 anni. L'incidente è avvenuto in zona Lunghezza. Alcuni testimoni hanno parlato di una gara clandestina tra due auto lanciate a tutta velocità Tweet google 0 Invia ad un amico

16:10 - Tragico incidente nella notte a Roma. Un'auto con quattro ragazzi si è schiantata contro un albero e poi è finita in un fossato. L'incidente è avvenuto in via Fosso dell'Osa, in zona Lunghezza, dopo le 2.30. Tre giovani sono morti sul colpo mentre il quarto è deceduto al policlinico Tor Vergata. Le vittime sono Andrea Di Luzio, 22 anni, alla guida dell'auto, Jacopo Tenaglia, 16 anni, Alessio Galvanio, di 17 anni ed Emanuele Boccuzzi, di 20.

Tra le ipotesi vi è quella che la macchina, una Ford Focus intestata alla madre di uno dei giovani, sia sbandata dopo aver urtato una pensilina dell'autobus mentre andava a forte velocità. Alcuni testimoni hanno invece parlato di una gara clandestina tra almeno due auto lanciate a tutta velocità sulla carreggiata.



Dagli accertamenti della polizia municipale non emergerebbero però responsabilità da parte di altri veicoli. A chiamare i soccorsi sono state alcune persone che hanno sentito un boato. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre tre ore per estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere della macchina che era praticamente accartocciata.

I quattro stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Dopo lo schianto, decine di persone, tra amici e parenti, sono arrivate sul posto e hanno lasciato fiori accanto all'albero contro cui la macchina ha finito la sua folle corsa.