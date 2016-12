Roma, assume cocaina e picchia la compagna incinta: arrestato

13:28 - Un 38enne italiano, di Anzio (Roma), è stato arrestato per aver aggredito la compagna incinta, picchiandola sulla pancia e lanciandole delle suppellettili. La donna è stata ricoverata con trauma cranico e diverse contusioni ma sarebbe potuto andare molto peggio: il compagno infatti, sotto effetto di cocaina, le ha anche lanciato dell'acido muriatico che, fortunatamente, non l'ha colpita. Secondo le prime analisi non rischierebbe di perdere il bambino.

L'allarme ai militari della Compagnia di Anzio è stato dato da alcuni vicini che hanno sentito le urla della lite tra i due. I carabinieri una volta arrivati sul posto hanno bloccato a fatica l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, che è stato portato nel carcere di Velletri.



La donna, una 37enne, ha raccontato che il compagno l'aveva costretta a dargli 50 euro per comprarsi della cocaina, che aveva poi consumato davanti a lei in casa. Quindi è scoppiata la lite per motivi banali e l'uomo ha aggredito la compagna, mettendo a soqquadro l'appartamento, picchiandola e lanciandole contro tutto quello che ha trovato a tiro, tra cui dell'acido muriatico.



L'uomo è accusato di lesioni personali, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.