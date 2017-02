Roma, arrestato l ex comandante dei vigili

La Procura di Roma accusa l'ex comandante Giuliani di aver fatto ottenere irregolarmente un appalto ad una società, la "Sicurezza e ambiente" che si occupava della pulizia delle strade della città dopo ogni incidente. Tre persone che lavorano per l'azienda coinvolta sono state a loro volta arrestate e sono ai domiciliari.



Giuliani, che era stato rimosso dall'incarico in seguito allo scandalo degli abusi edilizi, è dovrà anche rispondere di falso ideologico in atto pubblico. I pm contestano all'ex massimo dirigente della municipale irregolarità in relazione alla sua candidatura a presidente della commissione giudicante del concorso per l'assunzione di vigili nel 2012. Secondo l'accusa, per la nomina erano stati commessi falsi documentali per permettergli di presiedere la commissione stessa.



Tutti i provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo, diretti dal colonnello Lorenzo Sabatino.