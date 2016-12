Roma, arrestato Gianluca Cherubini Ex calciatore era con un'arma rubata

16:58 - L'ex calciatore di serie A Gianluca Cherubini è stato arrestato dai carabinieri per porto illegale d'arma e ricettazione. Cherubini, 40 anni, è stato sorpreso alla periferia di Roma mentre girava con una pistola calibro 7.65 risultata rubata. I militari lo avevano fermato per un controllo e hanno scoperto che era in possesso dell'arma. Il 40enne, attualmente disoccupato, si trova ai domiciliari in attesa del processo per direttissima il 19 giugno.

Cherubini aveva fatto già parlare di sé nel 2010 quando aveva staccato a morsi un orecchio al rivale in amore a Ostia.