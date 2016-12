7 agosto 2014 Roma, arrestata Silvy Lubamba

Svuotava i conti corrente degli amici La soubrette fiorentina, di origine congolese, è accusata di uso indebito di carte di credito. Era già finita nei guai nel 2010 per lo stesso reato.

14:09 - Nuovi guai giudiziari per Sylvie Lubamba. La showgirl, che deve la sua popolarità alla partecipazione, anni fa, a un programma tv di Piero Chiambretti, è stata arrestata a Roma per uso indebito di carte di credito. Già nel 2010 la showgirl fiorentina, di origine congolese, era stata accusata del medesimo reato. L'arresto è stato eseguito a Roma dagli agenti del commissariato milanese di Bonola.

La polizia è riuscita ad arrestarla con uno stratagemma: approfittando di una denuncia per furto di bagagli che aveva appena fatto, l'hanno contattata e, chiedendole di collaborare per il riconoscimento su un album fotografico del presunto ladro, l'hanno convinta a recarsi in un commissariato della Capitale dove è stata bloccata.



Secondo quanto spiegato dalla polizia, la donna approfittava delle sue relazioni con uomini facoltosi per procurarsi in modo fraudolento bancomat e carte di credito per poi fare cospicui prelevamenti dai loro conti.