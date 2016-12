12:42 - Una 20enne è stata aggredita da quattro uomini nel pieno centro storico di Roma, in via Frattina. Due vigilesse, allertate dalle grida della giovane, sono state a loro volta colpite dai malviventi in fuga. Grazie all'arrivo dei rinforzi, la municipale è riuscita a fermare tre dei quattro aggressori, tutti di nazionalità polacca. Sono accusati di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.