21:41 - Un uomo di 40 anni è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada a Roma, in zona Prenestina. Contro di lui sono stati inferti diversi fendenti all'addome e all'altezza del torace. L'aggressore è riuscito a fuggire. L'uomo è stato trasportato al Policlinico Casilino, dove ha subito un intervento.