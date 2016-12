11:18 - Un uomo è stato ferito con cinque coltellate all'addome la scorsa notte in strada a Rocca di Papa, ai Castelli Romani. La vittima, un italiano, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Frascati e sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembra che il responsabile sia un cittadino albanese, al momento ricercato.