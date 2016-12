Roma, accoltella la ex: arrestato

12:11 - Ennesimo episodio di violenza sulle donne, questa volta a Roma, dove un uomo è stato arrestato per aver accoltellato la ex fidanzata durante una lite in strada. Si tratta di un nigeriano, di 36 anni, che non riusciva a sopportare la fine della loro storia, così ha estratto dalla tasca un coltello e ha cercato di colpire la ex, anche lei nigeriana, di 34 anni. A chiamare il 113 è stato un testimone. La donna è stata trasportata in ospedale, ma sta bene.