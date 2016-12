Roma, 80enne evade il fisco per15 milioni: era proprietario di 47 case

11:50 - Denunciato per aver omesso di dichiarare i suoi redditi, la Guardia di Finanza gli ha confiscato tutto il patrimonio, per un valore di 15 milioni di euro. Protagonista un pluripregiudicato di 80 anni, di Roma, evasore totale e proprietario di 47 immobili, un Suv, una moto ed anche un camper. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno posto i sigilli ai beni.

