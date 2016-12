9 aprile 2014 Roma: 76enne soffoca il figlio disabile e spara alla moglie malata, poi si costituisce E' accaduto in zona Trionfale, nel Nord-Ovest della Capitale. Dopo il duplice omicidio, l'anziano ha telefonato al 113 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:36 - Un uomo di 76 anni ha ucciso a Roma il figlio 34enne, disabile, soffocandolo con un cuscino. Poi ha tentato di fare lo stesso con la moglie 64enne, gravemente malata. Non riuscendoci, ha preso la pistola e le ha sparato alla testa. E' accaduto in zona Trionfale, nel Nord-Ovest della Capitale. L'anziano, una volta compiuto il duplice omicidio, ha chiamato il 113 per denunciare quanto accaduto e ha atteso l'arrivo degli agenti.

Il duplice omicidio è avvenuto nell'appartamento di famiglia, in via Maria Pezze Pascolato.