10 giugno 2014 Roma, 37enne travolta dal bus: morta La donna viaggiava su uno scooter quando è stata investita e trascinata per alcuni metri dal mezzo. L'autista dell'autobus è indagato per omicidio colposo

13:01 - Tragico incidente a Roma dove la 37enne Alessandra Trollini, madre di una bimba di 6 anni, è morta schiacciata da un bus. La donna viaggiava a bordo di uno scooter quando è scivolata con la testa e parte del corpo sotto il mezzo pubblico, che l'ha travolta trascinandola poi per alcuni metri. L'autista del bus, ricoverato in stato di shock, è indagato per omicidio colposo: sarebbe stato infatti il mezzo a urtare il ciclomotore provocando l'incidente.

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 18 in via Osteria del Curato all'angolo con via Otello Stefanini. Secondo gli investigatori il motorino sarebbe stato urtato dal bus che stava girando per entrare nel parcheggio di scambio di fronte alla stazione della metro A ad Anagnina, dove ci sono molti capolinea: il mezzo avrebbe travolto lo scooter e trascinato la donna.



Il pm Pietro Pollidori, titolare del fascicolo, ha disposto una consulenza per verificare la dinamica dello scontro: nessun passeggero presente sull'autobus, a quanto pare, ha potuto fornire elementi utili alle indagini, complicate anche dal fatto che le telecamere presenti nell'area non avrebbero fornito immagini dell'incidente.