Roma, 19enne accoltellato su un bus

21:01 - Un 19enne è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato su un bus a Roma. Il giovane, indiano, è stato colpito al torace, mentre si trovava sulla via Casilina, a Torre Gaia. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da uno straniero dopo una lite.

La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico per estrarre la lama conficcata nella schiena. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.