21:18 - Un indiano di 19 anni è stato accoltellato alla schiena a bordo di un autobus a Roma, in via Casilina. La vittima, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è stata portata al Policlinico di Tor Vergata per estrarre la lama. Ad aggredirlo sarebbe stato uno straniero, forse a causa di una lite. Sulla vicenda indaga la polizia.