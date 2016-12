7 gennaio 2014 Roma, 17enne colpito alla testa con due proiettili: è in gravissime condizioni E' accaduto nella notte in una strada del quartiere romano di Tor Bella Monaca. Il giovane, con precedenti, è stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Un ragazzo di 17 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da due proiettili di pistola alla testa. E' accaduto nella notte in una strada del quartiere romano di Tor Bella Monaca. Il giovane, che ha piccoli precedenti per droga, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Tor Vergata e operato. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Frascati. Non si esclude l'ipotesi di un regolamento di conti.

A chiedere i primi soccorsi è stato un passante, che ha visto il ragazzo esanime in strada in un lago di sangue e ha dato l'allarme. I sanitari hanno poi avvisato i militari dell'Arma.



Gli inquirenti stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza puntate su via Villabate e sulle strade vicine nel tentativo di ricostruire la dinamica del tentato omicidio.