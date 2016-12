Roma, 16enne trovato morto nel laghetto dell'Eur: è annegato

17:17 - Il corpo senza vita di un 16enne è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri nel laghetto dell'Eur a Roma. Dai primi accertamenti medico-legali non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma la salma sarà sottoposta ad autopsia. Si ipotizza che il ragazzo, che abitava nella zona, possa essere morto per annegamento. Si indaga per accertare se si sia trattato di un suicidio o di un incidente.