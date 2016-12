Ritrovati i due giovani dispersi sui monti del Frusinate, stanno bene

13:58 - Sono stati ritrovati i due ragazzi torinesi che si erano persi sul monte Santa Serena a Supino, nel Frusinate. Sono infreddoliti, ma in buone condizioni. Li hanno individuati gli uomini del soccorso alpino del Lazio in un bosco in località Valle Minuta, alle pendici Monte Sentinella, a 600 metri di quota. Sono due fidanzati di 23 anni. Avevano deciso di fare un'escursione in montagna, ma poi non avevano più trovato il sentiero per tornare a valle.

Frosinone, trovato 44enne scomparso in montagna - Intanto, è stato individuato anche il 44enne che era scomparso da giovedì mattina sui monti di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone. L'uomo ha telefonato ai parenti dicendo di aver passato la notte in un rifugio dopo essersi perso e di non aver trovato una zona con una copertura telefonica.