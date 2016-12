16:56 - Il pm Alberto Galanti ha chiesto il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare, per Manlio Cerroni, patron dell'ex megadiscarica di Malagrotta, l'ex presidente della Regione Lazio, Bruno Landi, e altre cinque persone finite ai domiciliari il 9 gennaio nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei rifiuti nel Lazio. L'accusa per tutti è di associazione per delinquere finalizzata al traffico dei rifiuti.