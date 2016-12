9 maggio 2014 Renato Zero aggredito e rapinato davanti a casa sua a Roma Era a bordo della sua Porsche e gli hanno portato via l'orologio d'oro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:57 - Il cantautore romano Renato Zero è stato rapinato a Roma, davanti alla sua abitazione in via della Camilluccia. Due persone travisate e con i caschi si sono avvicinate a lui davanti al cancello di casa chiedendogli un autografo. Il cantante, che era a bordo della sua Porsche, è sceso dalla macchina ed è poi stato aggredito dai rapinatori, che gli hanno strappato via un orologio di lusso dal polso del valore di alcune decine di migliaia di euro.

A dare l'allarme è stato il portiere del comprensorio dove abita Renato Zero. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile di Roma. Non si tratta dell'unica rapina di orologio ad un vip a Roma avvenuta recentemente. Lo scorso anno fu rapinato Lino Banfi davanti all'ascensore della sua casa in zona piazza Bologna da due con i caschi che gli avevano puntato contro una pistola, sottraendogli un Rolex. I due furono poi rintracciati e arrestati.