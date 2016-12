Rapina a Roma, ferito un passante

00:21 - Un cinquantenne è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba durante una rapina a Torpignattara, alla periferia di Roma. L'uomo passava per strada quando ha incrociato due malviventi col volto travisato da caschi, in fuga dopo aver rapinato un negozio di alimentari. Il passante è intervenuto per bloccarli, ma durante la colluttazione, è rimasto ferito: non è in pericolo di vita. I due ladri sono riusciti poi a fuggire.