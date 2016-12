Rapina a bar, sgominata baby gang

12:52 - Sgominata la baby gang, composta da 8 ragazzi, tra i 13 e i 19 anni, che mercoledì sera ha fatto irruzione in un bar di Tor Bella Monaca a Roma, e ha picchiato il titolare con dei bastoni sottraendo l'incasso (circa 200 euro). In arresto i due maggiorenni del gruppo. I quattro 17enni e un 14enne sono stati invece accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza per i minori di Roma. Per il 13enne è stato invece disposto l'affidamento ai genitori.