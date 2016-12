Prostituzione, sgominato gruppo internazionale: 26 arresti

07:09 - I carabinieri del Ros hanno smantellato un'organizzazione a delinquere di matrice romena dedita allo sfruttamento della prostituzione e ad altri reati con modalità tipicamente mafiose. Il gruppo era attivo in Italia e in altri Paesi europei: 16 persone sono state arrestate in Italia, mentre per altre dieci sono stati spiccai mandati di arresto europeo in Romania e Belgio.

Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, estorsione, lesioni personali, furto, ricettazione ed altri reati aggravati dalla transnazionalità.



A partire dall'alba i carabinieri hanno eseguito gli arresti, disposti dal gip del tribunale di Ancona, in diverse località italiane, mentre i mandati di arresto europeo sono stati eseguiti all'estero con la collaborazione di Europol, del Servizio di cooperazione internazionale di polizia e delle polizie dei paesi interessati.



Secondo quanto reso noto dagli investigatori, le indagini condotte dal Ros hanno fatto emergere le modalità violente con cui l'organizzazione si era progressivamente affermata soprattutto nell'ascolano, imponendo condizioni di assoggettamento ed esercitando forme di intimidazione tipiche della mafia, in un territorio tradizionalmente estraneo a questi fenomeni criminali.