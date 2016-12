13:13 - Un imprenditore di 48 anni è stato gambizzato a Pomezia, sul litorale romano, nella tarda serata di sabato. La vittima, che ha alcuni precedenti, è stata aggredita in strada da due persone a bordo di uno scooter che hanno esploso tre proiettili raggiungendolo ai polpacci. L'uomo è stato ricoverato in via precauzionale all'ospedale Sant'Anna di Pomezia con una prognosi di 30 giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri.