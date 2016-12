16:33 - "I Bitcoin non offrono chiarezza nella tracciabilità e possono essere strumento per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e delle mafie e per traffici illeciti". A lanciare l'allarme sulla moneta virtuale è il procuratore generale di Roma, Luigi Ciampoli: "In caso di trasferimento di Bitcoin non vi è garanzia di poter individuare l'identità reale del destinatario, identificato da un codice numerico".