Percepisce pensione madre morta

10:23 - Ha percepito la pensione della madre morta da 14 anni e che ormai sarebbe dovuta essere ultracentenaria. Per questo un romano 68enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara. L'uomo, pensionato con precedenti, residente a Pomezia, si recava puntualmente tutti i mesi presso l'ufficio postale di via Serbelloni, nel quartiere Torpignattara, per incassare la pensione della madre, circa 700 euro mensili.