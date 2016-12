18:29 - Il direttore centrale pensioni Inps interviene sulla vicenda di Beatrice Ballerini, uccisa dal marito nel 2012. Secondo la denuncia del fratello della vittima, l'uomo percepirebbe il 60% della pensione della donna. "Non può avvenire una cosa del genere perché il legislatore ha posto rimedio", ha detto Gabriele Uselli. "Chi è condannato per omicidio non può percepire la pensione di reversibilità o dei superstiti", aggiunge.