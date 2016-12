09:44 - Sono stati revocati gli arresti domiciliari all'ex ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. "Sono soddisfatto e contento", sono state le prime parole di Clini che non ha voluto, però, aggiungere altro. L'accusa per la quale si trovava agli arresti domiciliari era di peculato. Secondo il pm, Clini avrebbe distratto fondi per oltre 3 milioni di euro nell'ambito di un'attività di bonifica in Medioriente.