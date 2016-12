23:44 - Papa Francesco è nella parrocchia romana di Sant'Alfonso de' Liguori da circa un'ora. Dopo un lungo giro agli stand del presepe vivente ora sta salutando quanti più parrocchiani riesce a raggiungere. Per primi ha salutato i malati in prima fila, ora si sta addentrando in tutti i settori in cui sono assiepati centinaia di fedeli.