Papa:tratta esseri umani è delitto

12:00 - La tratta di esseri umani "è una piaga nel corpo dell'umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo. E' un delitto contro l'umanità". La ferma condanna arriva da Papa Francesco. Il pontefice, ricevendo i partecipanti alla conferenza internazionale svoltasi in Vaticano per la lotta al traffico di esseri umani, sottolinea come servano anche "compassione evangelica, prossimità agli uomini e alle donne che sono vittime di questo crimine".