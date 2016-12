11:17 - Papa Francesco lancia un nuovo appello per la pace in Siria, non prima di aver espresso "profondo dolore" per la "brutale uccisione" a Homs del padre gesuita Frans van der Lugt. "Tacciano le armi, si metta fine alla violenza! - ha detto il pontefice rivolgendosi ai responsabili siriani e alla comunità internazionale -. Non più guerra! Non più distruzione!: Si giunga alla pace attraverso il dialogo".