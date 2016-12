11:30 - Il Papa, nell'omelia della messa celebrata nella basilica di San Pietro, invita ad avere "forza, coraggio e speranza per l'anno nuovo". E' il messaggio che il Pontefice invia commentando le letture bibliche di oggi, in particolare "l'antica preghiera di benedizione che Dio aveva suggerito a Mosè" e che accompagnerà, ricorda papa Francesco, il "nostro cammino per il tempo che si apre davanti a noi".