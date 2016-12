14:20 - Papa Francesco ha pianto alla recente notizia di alcuni cristiani crocifissi in Siria. Lo riferisce Radio Vaticana. Il Pontefice, durante un'omelia, ha ricordato come vi siano ancora persone perseguitate per la propria fede. "In alcuni Paesi - ha sottolineato - c'è chi uccide in nome di Dio o si va in carcere solo se si porta un Vangelo o una croce. Tu non puoi portare una croce: ti faranno pagare la multa".