Papa: non fondare amore su sabbia

13:00 - Se l'amore è "solo un sentimento, uno stato psicofisico, non si può costruirci sopra qualcosa di solido". A indicarlo è papa Francesco durante l'incontro con i fidanzati in piazza San Pietro in occasione della fersta di San Valentino. "Se invece l'amore è una relazione - spiega * allora è una realtà che cresce, e possiamo anche dire che si costruisce come una casa. Va fondata non sulla sabbia dei sentimenti ma sulla roccia dell'amore di Dio"