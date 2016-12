Papa: le crociate ci hanno fatto male

12:39 - "Se tu vai con la tua fede come una bandiera, come le crociate, e vai a fare proselitismo, quello non va". Lo afferma Papa Francesco, ricordando che "la strada migliore è la testimonianza, ma umile, senza trionfalismo". Quest'ultimo, ha spiegato il Pontefice, "è un altro peccato nostro, un altro atteggiamento cattivo. Gesù non è stato trionfalista".

"Gesù - ha aggiunto - non e' stato trionfalista, e anche la storia ci insegna a non essere trionfalisti, perché i grandi trionfalisti sono stati sconfitti. La testimonianza: questa è una chiave, questa interpella. Io la do con umiltà, senza fare proselitismo. La offro. E' così. E questo non fa paura. Non vai alle crociate".